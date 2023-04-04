زيدان ورومانوسكي يبحثان دعوة القضاء للمشاركة بورش العمل التي ينظمها المعهد الدولي

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي وبحث معها دعوة القضاء للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مواضيع تخص مكافحة الارهاب والفساد الإداري".