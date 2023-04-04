اندلاع حريق كبير في محطة وقود وسط البصرة (صور وفيديو)



السومرية نيوز – محليات



اندلع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، في محطة وقود وسط محافظة البصرة.

وقال مراسلنا، إن "حريقا كبيرا اندلع في محطة وقود الاندلس وسط محافظة البصرة".



وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت وطوقت مكان الحريق للسيطرة عليه".