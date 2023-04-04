المالية تعلن استحداث 11118 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ ١١,١١٨ درجة، وكالآتي :ـ• الشركة العامة لسكك حديد العراق / الصحوات (٢٢٧)• المؤسسات البلدية لمحافظة الأنبار (٩٦٥٠)• ديوان الوقف الشيعي / أمانة مسجد الكوفة (٧٤٥)• دائرة صحة الأنبار (٧)• الجامعة التقنية الجنوبية (١٤)• جامعة النهرين (٨٤)• مجلس محافظة النجف الأشرف (٢)• مديرية مجاري محافظة الأنبار (٢٣٤)• مديرية مجاري محافظة صلاح الدين (١٥٥)وأضاف البيان أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣١٦٧) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".