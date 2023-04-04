الأعلى بتاريخها.. الموانئ تحقق 48 مليار دينار خلال شهر

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، حقق ايرادات مالية بلغت (48) مليار دينار عراقي خلال شهر آذار من العام الجاري والذي يعتبر اعلى إيراد بتاريخ الموانئ".واضاف البيان أنه "وفقَ توجيهاتِ وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورةِ التخطيط والتنسيق العالي بين إدارة شركة الموانئ وادارة ميناء ام قصر الشمالي، لتذليل كافة العقبات أمام المستوردين وشركات النقل من خلال زيادة الخطوط الملاحية الناقلة، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية، فقد حقق ميناء ام قصر الشمالي ولأول مرة أعلى إيراد بتاريخ الموانئ".وأشار الى أن "ادارةَ الشركة تعملُ على زيادةِ حجمِ المناولة مما ينعكس ايجاباً على زيادةِ الايرادات المتحققة للدولة"