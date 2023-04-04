أعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، الثلاثاء، عن تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة.

وقال الربيعي في بيان، إنه "لتخيف العبء عن كاهل المواطن وحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات، واجازات السياقة".



الى ذلك، أوضح مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي لـ السومرية نيوز، إنه "حسب ما تم رفعه كمقترح من مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية الى المراجع العليا صدر امر تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة الى 50%"، مؤكداً أنه "سيتم العمل بهذا الموضوع فوراً".