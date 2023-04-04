أمانة بغداد تعلن زراعة 380 دونماً جنوب العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن زراعة 380 دونماً ضمن مناطق جنوب بغداد.



وذكر بيان للامانة أن "دائرة بلدية الرشيد انجزت زراعة 380 دونماً في المناطق الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية وشملت الجزرات الوسطية والمتنزهات والحدائق والساحات العامة".

وأضاف أن "الدائرة المذكورة انجزت مؤخراً تأهيل وزراعة 30 دونماً منها متنزهين في السيدية الاول بمساحة 7 دوانم ضمن محلة 827 والآخر بمساحة 3.5 دونم ضمن محلة 825 وتنفيذ (4) حدائق جديدة في منطقة حي الحسين للشريط المحاذي لسريع المطار".

ولفت البيان الى أن "الحدائق والمتنزهات الجديدة تضمنت اعمال تنظيم المولدات وازالة التجاوزات وفرش الزميج وانشاء منظومة ري بالرش وزراعة المسطحات الخضراء والاشجار والنخيل وعمل المماشي ونصب المصاطب واعمدة الانارة والسياج الخارجي ونصب العاب الاطفال".

وتابع أن "الدائرة باشرت تنفيذ مشاريع زراعية جديدة تشمل مواقع بمساحة 60 دونماً منها في تقاطع شارعي السياب وقطر الندى محلة 839 بمساحة 25 ألف م2 وموقع آخر ضمن منطقة شهداء البياع محلة 875 بمساحة 30 دونماً ومواقع أخرى"، مشيراً الى أن "امين بغداد يشرف على تنفيذ الخطة الزراعية لدوائر امانة بغداد وأكد على ضرورة زيادة المسطحات الخضراء وخلق اماكن ترفيهية جديدة للعوائل البغدادية".