مصرع استاذة جامعية بحادث سير شمال ميسان

أفاد مصدر أمني، بمصرع استاذة جامعية بحادث سير شمال محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس قسم تقنيات التحليلات الطبية في جامعة الامام الصادق الدكتورة وفاء علي رحيم توفيت مساء اليوم نتيجة حادث سير انقلاب عجلة على طريق السريع شمال محافظة ميسان".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.