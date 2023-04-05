مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث سير في بغداد

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث سير على طريق معسكر الزعفرانية السريع في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "حادثاً مرورياً ادى لوفاة شخص واصابة ٣ اخرين بعضهم حالتهم خطرة على طريق معسكر الزعفرانية السريع في العاصمة بغداد". وأضاف، أن "الحادث حصل نتيجة السرعة المتزايدة وعدم الانتباه".

