الناصرية.. ضبط محتال تعهد بإنجاز معاملة عقار مقابل مبلغ مالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "ألفت فريق عمل للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من أحد المخبرين تفيد بوجود شخص يدعي الانتساب لبلديَّة الناصريَّة تعهد له بإنجاز معاملة تخصيص عقار على شريحة نقابة العمال مقابل مبلغ مالي قدره (١٥) مليون دينار".واضافت، أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمتهم، بعد اتفاقه مع المخبر بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ قرب أحد الجسور في المحافظة، حيث تم ضبطه بتسلم وعد المبلغ الذي يقدر بـ (،٣٠٠٠،٠٠٠) ملايين دينار".واشارت الى انه" "تم تنظيم محضر أصولي، بغية عرضه مع المتهم والمبلغ المضبوط على القاضي الخفر؛ ليقرر مصيره واستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة".