التخطيط تباشر بإجراءات تعيين الموظفين الجُدد

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزارة التخطيط باشرت بإجراءات تعيين الموظفين الجُدد الواردة اسماؤهم من مجلس الخدمة الإتحادي، استناداً لقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".واشار الى إنه جرى "تشكيل فريق عمل من الوزارة لإستقبال معاملاتهم بعد دعوتهم لغرض استكمال الإجراءات وإصدار الأوامر الإدارية بمباشرتهم في تشكيلات الوزارة ".واضاف أن "عدد الموظفين الذين وردت اسماؤهم من مجلس الخدمة الإتحادي بلغ (654) متعينا، من حملة الشهادات العليا والثلاثة الأوائل من خريجي الجامعات العراقية ".