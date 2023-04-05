أحدث ظهور للمرجع السيستاني (صور)

وجاء في بيان لمكتب السيد السيستاني ورد لـ السومرية نيوز، أن "المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) استقبل في الليلة الماضية جمعاً من أطباء النجف الأشرف من مختلف الاختصاصات – كما جرى عليه دأبه في شهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة".ورحّب السيد السيستاني بـ"الحضور وبارك لهم الشهر الفضيل وأشاد بجهودهم في علاج المرضى ورعايتهم وحثّهم على مزيد الاهتمام بهم"، داعياً لهم بـ"مزيد التوفيق في القيام بمهمتهم الانسانية النبيلة".