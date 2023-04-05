حريق قرب مستشفى القلب في الديوانية (فيديو)

وقال مراسل السومرية ان "حريقا كبيرا اندلع بالقرب من مستشفى القلب في منطقة المعسكر القديم في محافظة الديوانية".واضاف: ان فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق"، موضحا ان " الحريق في مكان طمر النفايات والإطارات قرب مستشفى القلب ولا توجد خسائر مادية او بشرية".