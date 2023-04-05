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حريق في سوق شعبي شرقي بغداد
محليات
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حادث حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر، شرقي بغداد.
2023-04-05 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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حريق في سوق شعبي شرقي بغداد
5,794 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حادث حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر، شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق نشب داخل عدد من المحلات التجارية (التجاوز) داخل سوق الكيارة في مدينة الصدر شرقي بغداد".
وأشار إلى أن "أكثر من 5 فرق من مديرية الدفاع المدني تكافح الحادث".
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