التربية تحدد موعد الاختبارات الدولية Timss

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الوزارية للإختبارات الدولية Timss في الوزارة حددت مطلع الشهر المقبل الموافق الثالث من آيار موعداً لإجراء الاختبارات الدولية الخاصة بمادتي الرياضيات والعلوم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وذلك خلال الإجتماع الذي عقده مدير عام المناهج الدكتور رياض العمري في المديرية العامة للمناهج صباح اليوم مع أعضاء اللجنة الوزارية المختصة ".واضافت ان "الاجتماع تضمن التأكيد على المباشرة في طباعة أدوات الاختبار من كتيبات وإستبانات وتحديد آلية رزمها وإستلامها وتسلمها بعد الإختبار إضافة الى تحديد قاعة لجنة الإختبارات/ لإجراء عملية الفحص وتسجيل النقاط وإدخال البيانات في برنامج قاعدة البيانات في مقر وزارة التربية".