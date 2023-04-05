اصابة عنصرين بالحشد العشائري نتيجة تعرض ارهابي في كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة عنصرين من الحشد العشائري نتيجة تعرض ارهابي في كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عنصرين من الحشد العشائري اصيبا نتيجة تعرض لعناصر داعش على نقطة تفتيش لهم ضمن منطقة الدبس في كركوك".

