خبر سار لمحاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية

السومرية نيوز – محليات



صادق وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم، واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".



وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثالثة بلغ ١٥٢٩، أما محاضري الرصافة الثانية فبلغ عددهم ٣٨٧٤ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك شركة النهرين العامة للطباعة ٤٣ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

وصادق وزير التربية، ايضا، على أمر تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على الملاك الدائم للوزارة والوارد من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بحسب البيان.