مصرع 4 اشخاص بحادث سير في طريق ميسان – بغداد

السومرية نيوز – محليات



لقي اربعة أشخاص، اليوم الخميس، حتفهم إثر حادث سير في طريق ميسان – بغداد.



وقال مصدر لـ السومرية نيوز، أن "حادثا مروريا ادى لوفاة أربعة أشخاص في طريق ميسان – بغداد قرب المزبانية".



وأضاف، أن "الحادث حصل نتيجة السرعة المفرطة وعدم انتباه السائقين".







