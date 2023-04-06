ميسان تُعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر ان يكون يوم الأحد المصادف 2023/4/9 عطلة رسمية في جميع دوائر الدولة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى محمد باقر الصدر والمتزامن مع سقوط النظام البائد".