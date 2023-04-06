ضبط 5 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط (5) شاحنات مخالفة تحمل (رافعة هياكل، هياكل حديدية، مقاطع واقفاص حديدة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".واشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيئة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مضيفة ان "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك".