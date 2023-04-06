الموارد المائية تصادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات والاوائل

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الموارد المائية عون ذياب صادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والاوائل، والبالغ عددهم 434 بحسب قانوني 59 و67 للعام 2017 للعمل في مركز الوزارة وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات وحسب اختصاصتهم".واضاف، ان "تعيينهم يهدف الى رفد الوزارة بالطاقات الشبابية الأكاديمية من حملة الشهادات العليا".