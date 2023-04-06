إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم التاسع مع نيسان، بذكرى تحرير العراق.

‏وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى تحرير العراق".



‏ وأضافت أن "العطلة ستشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".