وزير الصحة يأمر بنقل اطباء وموظفين لتلاعبهم في نقل المرضى (وثائق)

وبحسب وثائق اطلعت السومرية نيوز عليها، امر وزير الصحة بنقل عدد من الاطباء والموظفين لعدم التزامهم بالدوام ومشاركتهم في تحويل المرضى الى المستشفيات الاهلية".الوثائق ادناه: