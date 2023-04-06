توجيه لعمليات بغداد بتسهيل دخول المواد الانشائية الى المناطق الزراعية (وثيقة)

وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "وجه رئيس مجلس الوزراء بتسهيل ادخال المواد الانشائية الى الاراضي الزراعية والتي مضى على بنائها فترات طويلة واكتسبت الطابع السكني من خلال خدمات متكاملة لكناه لا تزال تعاني من منع دخول مواد الترميم والخدمات".الوثيقة ادناه: