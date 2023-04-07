طقس العراق.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى ان"طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً ممطر وتكون الامطار غزيرة الشدة ليلاً مع حدوث عواصف رعدية احياناً في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".