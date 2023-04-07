انقاذ 10 اشخاص بعد اندلاع حريق بفندق في النجف (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقاً اندلع في احد الفنادق الواقع داخل المدينة القديمة بشارع الطوسي حيث باشرت فرقنا بعمليات الانقاذ والاطفاء".وأضاف البيان أن "فرقنا انقذت ١٠ نزلاء كانوا داخل الفندق، ٤ عراقيين و٦ اشخاص من مختلف الجنسيات".وأشار الى أن "سبب الحادث تماس كهربائي وتم انعاش الاشخاص بعد اختناقهم والان هم بصحة جيدة".