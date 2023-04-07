أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق قرب مطار السليمانية الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد اي استهداف او قصف على مطار السليمانية الدولي او حدوده".



وأضاف المصدر أن "الحاصل هو حريق بسيط لبعض الانقاض ضمن مقتربات المطار وتم السيطرة عليه".