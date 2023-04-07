في ثلاث محافظات.. النزاهة: ضبط هدر للمال العام بقيمة 2,3 مليار دينار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء كشف أنَّ التلكؤ في تنفيذ مشروع الري المُغلق في قضاء عين التمر الذي أُبرِمَ عقده بين وزارة الموارد المائيَّة - الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل مع إحدى شركات المقاولات العامة أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (2,050,080,000) ملياري دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ نسبة الإنجاز في العقد المبرم عام 2014 بلغت لغاية الوقت الحالي (56%)".وأضافت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت عمليَّة شراء جهازٍ طبيٍّ في العام 2019 بقيمة (265,000,000) مليون دينارٍ لقسم الصحَّة العامَّة في دائرة صحَّة بابل".واوضحت أنه "لم يتم استخدام الجهاز منذ شرائه لغاية الآن، إلا بصورةٍ مؤقتةٍ خلال شهر شباط 2020؛ لعدم توفُّـر المواد التشغيليَّـة والمُكمِّلة، مُنوِّهةً بأنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب حدَّد المُخالفات الماليَّة والإداريَّـة في عمليَّـة الشراء والتجهيز".وتابعت أنَّ "فريق المكتب تمكَّن أيضاً من ضبط أصل الأوامر الإداريَّة الصادرة الخاصة باستحداث أقسامٍ جديدةٍ في كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل، خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن ضبط أوامر الصرف الخاصَّة بمُخصَّصات المنصب للأقسام المُستحدثة دون سندٍ قانونيٍّ".واشارت الى، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف قامت بضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة بحوزته (4) معاملات بيع عقاراتٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) تحمل تواقيع مُزوَّرة".