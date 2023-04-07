طالباني بشأن حادث مطار السليمانية: استهدف زعزعة الأمن

وقال طالباني في بيان، "ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي والمحاولة العقيمة لخدام الأجانب والتي استهدفت زعزعة أمن منطقة السليمانية".وأضاف أن "العملية الإجرامية وخرق حدود الإقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخباري داخلي ليست حالة غريبة ولدينا تاريخ طويل معها، ولكن السليمانية وتاريخها، والسليمانية وأهلها أكبر من ذلك وأكثر بطولة من أن ينال خيال أجوف لطرف من سمعتها ويفسد حياة أهلها".ولفت طالباني بالقول "لقد صبر الاتحاد الوطني الكردستاني فيما مضى من أجل حماية الوئام وتحقيق المصالح العليا لشعبنا ولكن استمرار التصرفات غير اللائقة وغير المحبذة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لطرف سياسي في ظل حكومة تفردية فرضت نفسها قد تجاوز كل الحدود وأوصل الوضع إلى طريق مسدود"، مشدداً بالقول "نحن نفخر بكوننا كوردا وقد حملنا كردستان في قلوبنا وواجهنا ولا زلنا نواجه جميع المخاطر في سبيل حياة شعبنا وإن زعزعة أمن الإقليم ومدينة السليمانية خط أحمر".وكانت مديرية أمن مطار السليمانية، أكدت اليوم، وقوع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق.