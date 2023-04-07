بالصور.. مراسم رفع "راية الحزن" في النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمراسم رفع "راية الحزن" في مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف.

وقالت الأمانة العامة للعتبة العلوية أنه "ضمن تقليدها السنوي في رحاب الصحن الحيدري الشريف، اقيمت مراسم رفع راية الحزن السوداء فوق سارية مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) بمناسبة ذكرى استشهاده".