امطار وغبار.. طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن يوم أمس".وأضاف، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً واحيانا غائم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي واحيانا غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "يوم الاثنين فالطقس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية تكون رعدية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحيانا غائم ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضح، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم في المنطقة الوسطى فالطقس سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".