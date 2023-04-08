التخطيط تعلن تنفيذ مسح نوعي للمؤسسات في ثلاث محافظات

وقال المتحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المسح المذكور يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة التخطيط لغرض الوقوف على اهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص".وأضاف أن "اهم المؤشرات التي تم التطرق لها هي القروض والتسهيلات المصرفية والعمالة والتوظيف، فضلا عن تنمية وتطوير القطاع الخاص".ولفت الى ان "المسح جرى تنفيذه في محافظات كركوك وبابل وذي قار".