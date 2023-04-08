على رأس وفد أمني رفيع.. الأعرجي يتوجه إلى السليمانية

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، ان الأخير "توجه إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء أمس الجمعة، وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.وأوضحت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "وقع انفجار قرب السور الخارجي لمطار السليمانية الدولي من دون وقوع إصابات"، مبينا، أن" الانفجار تسبب في اندلاع حريق ووصلت فرق الدفاع المدني في المطار على الفور إليه وسيطرت على الحريق".وأضاف البيان، أن" القوات الأمنية تحقق حاليًا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات لاحقا"، لافتا إلى "عدم وجود مشاكل في المطار، وأن الرحلات الجوية وعمليات المطار تجري بشكل معتاد".