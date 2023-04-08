بابل تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد

وقال المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفاءاً منا لدماء الشهداء الأبرار وابتهاجاً بانتهاء حقبة البعث الصدام يعتبر يوم الأحد ٢٠٢٣/٤/٩ عطلة رسمية".وأضاف أن "العطلة يستثنى منها الدوائر الخدمية (استعداداً لموجة الأمطار)".