وزير داخلية السودان في بغداد.. تفاصيل لقائه بالشمري (فيديو)

السومرية نيوز - امن



استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، نظيره السوداني والوفد المرافق له في أرض مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "استقبل وزير الداخلية السوداني والوفد المرافق له في أرض مطار بغداد الدولي".