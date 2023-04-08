بالصور.. سيول "النفط" تجرف الأراضي في صلاح الدين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق صلاح الدين نتيجة لسيول النفط الخام التي جاءت مع سيول الأمطار.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية احمد عبد الله الشلاش في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين كبير جداً".

وناشد الشلاش رئيس الوزراء ووزارة الزراعة بـ"التدخل العاجل وإرسال اللجان للكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين والنظر بإمكانية تعويضهم بعد معاناتهم لأكثر من ثمانية أعوام بتدفق النفط الخام من حقول عجيل وعلاس التي دمرت الأراضي الزراعية".