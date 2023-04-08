محافظة جديدة تعطل دوام الغد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن العيداني "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد الموافق التاسع من نيسان لعام 2023".وجاء القرار "بمناسبة استشهاد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (قدس)،. وسقوط نظام البعث البائد"، فيما استثنى "الدوائر الأمنية والصحية".