في بغداد.. تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

وجه محافظ بغداد، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها.



وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٢٣".

وأضاف البيان أن العطلة "في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني الكبير السيد محمد باقر الصدر (قُدٍس سره)".