بعد حديث أحد النواب.. التجارة تكشف حقيقة أسعار المواد الغذائية

كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، حقيقة أسعار المواد الغذائية بعد حديث أحد النواب بهذا الشأن.



وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي في تصريحات صحافية، إن "الأسعار اقل بكثير من ما قاله السيد النائب وإحصائية النائب غير دقيقة".

وطالبت الموسوي من النائب "في حال يدقق الأسعار أن يكون مخاطبة الشركة بصورة رسمية"، مؤكدة أن "سعر المعجون اقل من ما موجود وأقل من ما قاله".

ودعت مدير عام الشركة الى "التوخي الدقة في التصريحات"، معربة عن استعدادها لـ"تزويد النواب بأي أوليات".

وكان النائب هادي السلامي قال في تصريح سابق، إن وزارة التجارة تشتري المعجون بثلاثة أضعاف ما موجود في السوق.