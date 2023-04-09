العراق على موعد مع امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية تكون رعدية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءاً من اقسامها الغربية تكون رعدية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءاً من اقسامها الغربية تكون رعدية ثم تكون غزيرة الشدة ليلاً وحدوث عواصف رعدية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية تكون رعدية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الأماكن مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الاقسام الوسطى والشمالية ،وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح ، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ماعدا اقسامها الشرقية يكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية ثم يبدأ الطقس بالتحسن من بعد الظهر ابتداءاً من اقسامها الغربية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ،وتنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".