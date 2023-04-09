العراق خامس أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري.. دعوة لاطلاق استراتيجية مناخية

وقال الغراوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العراق يعد من بين خامس أكثر الدول تأثرا بالاحتباس الحراري وتغير المناخ".واضاف ان "العراق يعتمد على صناعة النفط في وقت يتزايد فيه النشاط العالمي حول تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري".وأشار الى، ان "زيادة إنتاج النفط تثير مخاوف بشأن حرق الغاز في إطار عمليات استخراج النفط والتي ادت الى ظروف صحية متدهورة للسكان الذين يعيشون حول مواقع حرق الغاز اضافة الى زيادة الامراض السرطانية وارتفاع معدلات التلوث".ودعا الغراوي، الحكومة الى "اطلاق استراتيجية مناخية قادرة على معالجة الاحتباس الحراري واهمية ادارة المياه وانشاء سور العراق الاخضر واعتبار ملف المناخ من الملفات السيادية".