بينهما متعاطي مخدرات.. انتحار شابين بأساليب مختلفة في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "احد متعاطي المخدرات (الكريستال) أطلق النار على نفسه لاسباب غير معروفة واصاب نفسه برصاصة استقرت في منطقة الرقبة، ضمن حي السلام في منطقة الطوبجي".وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "شاباً من مواليد 2004 أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل داخل هيكل مجاور لداره ضمن منطقة الكمالية"ولم تعرف اسباب الانتحار، بحسب المصدر.