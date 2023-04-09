العراق واليمن يبحثان امكانية التعاون القضائي والقانوني

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل سفير الجمهورية اليمنية في العراق الخضر أحمد علي مرمش، وبحث معه امكانية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين".