التربية تصادق على تثبيت محاضري الرصافة الأولى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية صادق على تثبيت محاضري ( الرصافة الاولى) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١ متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التربوية".وأضاف البيان، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الرصافة الاولى بلغ ١٥٧١ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".