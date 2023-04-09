امانة بغداد تعلن قرب افتتاح أكبر مشروع للصرف الصحي

وذكر بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان "امانة بغداد تولي مشاريع البنى التحتية الاهمية القصوى ومشروع محطة الدورة الرئيسة الثانية يعد من اكبر المشاريع التي تم تنفيذها بعد عام ٢٠٠٣".وأضاف البيان الذي ورد لـ السومرية نيوز ان "المشروع سيخدم مناطق جانب الكرخ من بغداد ويخفف الضغط على الخطوط الناقلة ومحطة الدورة الرئيسة الاولى وتعد ثاني اكبر محطة للصرف الصحي في بغداد".واكد ان "دائرة مجاري بغداد نفذت المراحل الاخيرة للمشروع وسيتم افتتاحه خلال الايام القليلة القادمة".وأشار البيان الى ان "المشروع تم اكماله بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء باكمال المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية او ادارية او قانونية وسيخدم مناطق جانب الكرخ ومعالجة سرعة تصريف مياه الامطار عنها".ولفت الى ان "المشروع يستلم الماء من حوض الخلط لخط wtوخط الغربي الاضافي ويحتوي على ٩ مضخات بمعدل تصريف ١٢،٥ م٣/ثا والخط الداخل للمشروع بقطر ٣٦٠٠ملم ويخرج ٣ خطوط بقطر ١٦٠٠ ملم ويكون الضخ باتجاه مشروع الكرخ للتصفيه والمعالجة".