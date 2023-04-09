علاوي يتحدث عن مؤشرات "خطيرة" تزيد من حدة التوترات بالمنطقة والعالم

وقال علاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "التصعيد الاسرائيلي المستمر وتداعيات الاحداث الاخيرة التي حصلت في المسجد الاقصى مع استمرار الحرب الروسية - الاوكرانية مؤشرات خطيرة تزيد من حدة التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم اجمع".ودعا علاوي، "الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى عقد قمة عاجلة لمناقشة الامور بحكمة وروية لتفكيك هذه الازمات وتحقيق الحل العادل والشامل والدائم لاهلنا في فلسطين بالاضافة الى المساهمة في فتح قنوات الحوار بين روسيا واوكرانيا لتخفيف حدة الصراع".