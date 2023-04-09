وزير التجارة: ملتزمون بتقديم السلة الغذائية وستوفر بأثمان رخيصة

وقال الغريري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان وزارة التجارة أطلقت البطاقة التموينية الالكترونية من خلال فريق عمل من الكادر المتقدم في الوزارة وفي جميع المحافظات"، مشيرا الى انه "تم الشروع بتحديث البيانات وطبع البطاقة الالكترونية خلال الاسبوع الحالي في مراكز محددة يتم تحديث بيانات المواطنين".واضاف، ان "الفائدة منها يتم من خلالها سيكون الانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني للسيطرة على المال العام في جميع المحافظات".ورداً على اتهامات نواب ضد الوزارة بخصوص استيراد مادة معجون الطماطم بتكلفة اعلى من السعر في الاسواق، أكد وزير التجارة ان "مثل هذه التصريحات لا تهدف الا لتخريب علاقة الوزارة بالمواطن"، لافتا الى ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع الجهات الرقابية للتدقيق بهذا الموضوع".واوضح ان "الوزارة حريصة على متابعة ملف السلة الغذائية والتصدي لجميع الخروقات المتوقعة كما اننا ملتزمون بتقديم السلة الغذائية للمواطنين فضلا عن العمل على تحسين مفرداتها، وسيتم توفيرها باثمان رخيصة بالتعاون مع القطاع الخاص".