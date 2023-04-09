شركة الاويس ترد على مزاعم برلماني بشأن بيع "معجون الطماطم"

وذكر بيان للشركة، أنه "من خلال متابعتنا لمواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص ما قام بنشره النائب هادي السلامي من إدعاءات مغلوطة ولا تمت للمصداقية بأي صلة بتصريحاته بأن شركتنا تقوم ببيع علبة معجون الطماطم إلى وزارة التجارة (مشروع السلة الغذائية) بمبلغ 3700 دينار، إن هذا الكلام هو محض افتراء وان الغاية أصبحت واضحة الاسباب".وبينت، ان "السعر المحدد في العقد هو بحدود 1200 دينار والذي هو اقل من سعر الشركة التي يروج لها النائب والبالغ سعره وفق ما ذكره في تصريحاته 1600 دينار ولا يسعنا امام هذه التهم الكيدية للرد عليها الا اللجوء الى القضاء لدحضها من خلال فريقنا القانوني المتخصص والتي حاول النائب سابقا ذاته النيل من شركتنا من خلال ادعائه امام القضاء بان مواد السلة الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري والذي بدوره احال الموضوع الى وزارة الصحة لاجراء الفحوصات والتي اثبتت عدم صحة ادعائه و على اثرها ردت دعواه".ويوم أمس، قالت مدير عام الشركة لمى الموسوي في تصريحات صحافية، إن "الأسعار اقل بكثير من ما قاله النائب وإحصائية النائب غير دقيقة".