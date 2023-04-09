بالوثائق.. المرور تكشف تفاصيل جديدة تخص الرسوم والغرامات

تنشر السومرية نيوز، وثائق صادرة من المرور العامة تتضمن تفاصيل جديدة تخص تخفيض الرسوم والغرامات المرورية.

وتضمنت الوثائق عدم مضاعفة الغرامة وتسديد نصف الغرامة خلال 7 ايام بدلاً من 72 ساعة.

وأعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، قبل أيام، عن تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة.