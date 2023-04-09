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بالوثائق.. المرور تكشف تفاصيل جديدة تخص الرسوم والغرامات
محليات
2023-04-09 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,060 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، وثائق صادرة من المرور العامة تتضمن تفاصيل جديدة تخص تخفيض الرسوم والغرامات المرورية.
وتضمنت الوثائق عدم مضاعفة الغرامة وتسديد نصف الغرامة خلال 7 ايام بدلاً من 72 ساعة.
وأعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، قبل أيام، عن تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة.
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