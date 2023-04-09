بحضور وفد أممي.. رئيس الجمهورية ووزيرة الهجرة يبحثان إنهاء ملف النزوح

وذكرت الهجرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء الذي ضم وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بحث ملف النازحين وسبل تأمين كل الجهود من أجل إنهاء ملف النزوح بشكل كامل، وضمان عودتهم إلى مدنهم ومنازلهم بصورة كريمة وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم".وأشار رئيس الجمهورية، وفق البيان، إلى "ضرورة تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات والمنظمات ذات العلاقة من أجل مساعدة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة منذ سنوات في مخيمات بعيدا عن مدنهم، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل عدم بقاء أي نازح في البلد".