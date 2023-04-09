اعتقال تاجر مخدرات اثناء تجاوزه الحدود في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، عن اعتقال تاجر مخدرات اثناء تجاوزه الحدود في محافظة نينوى.



وقالت الاستخبارات في بيان، إن "بجهود استخبارية متميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة وبكمين محكم تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة نينوى اثناء محاولته تجاوز الحدود من احد دول الجوار".

وأضافت "ضبطت بحوزته على عشرة الاف حبة مخدرة"، مشيرة الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصوليا".